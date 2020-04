Kluisbergen deelt geen cadeaubonnen uit, maar maakt wel budget vrij voor maatregelen Lieke D'hondt

24 april 2020

11u09 0 Kluisbergen Het uitdelen van gratis ‘Kluisbonnen’ is niet aan de orde, vindt Gemeentebelangen in Kluisbergen. De meerderheidspartij heeft tijdens de gemeenteraad meegedeeld niet te zullen ingaan op het voorstel van oppositiepartij CD&V+.

Begin deze maand lanceerde CD&V+ het voorstel om aan iedere inwoner van Kluisbergen een lokale Kluisbon te schenken ter waarde van 25 euro. De bon zou zowel voor de lokale economie als voor de gezinnen een hart onder de riem zijn na de coronacrisis. Het voorstel krijgt geen navolging op de gemeenteraad. “De coronacrisis is nog niet ten einde. We willen de situatie eerst grondig evalueren en nagaan waar de noden liggen, zodat we doelgericht actie kunnen ondernemen”, klinkt het bij de meerderheid. “Het college van burgemeester en schepenen heeft wel al beslist dat er zeker maatregelen genomen zullen moeten worden en daarvoor zijn de nodige budgetten aanwezig. We hebben ook aan het OCMW gevraagd om zo kort mogelijk op de bal te spelen en de noden te detecteren.”

