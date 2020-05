Kerk van Ruien doet opnieuw dienst als studieplek Lieke D'hondt

29 mei 2020

13u15 0 Kluisbergen Blokkende studenten kunnen dit jaar opnieuw terecht in de kerk van Ruien (Kluisbergen). De voorbije jaren zette de Sint-Corneliuskerkfabriek de deur van de kerk open voor studenten, en ook nu de kerk ontwijd is wordt de traditie verdergezet.

De sfeer is er wat anders, want sinds de ontwijding staat de kerk grotendeels leeg. Er zijn momenteel vier studieplaatsen voorzien, met respect voor de social distancing. Studenten die er in alle rust willen studeren, kunnen dat ten laatste 24 uur op voorhand aanvragen via emile.desimpel@gmail.com. Naargelang de interesse kan het aantal beschikbare plaatsen uitgebreid worden. Na de reservatie staat de deur van de kerk open van 9 tot 18 uur zodat de studenten geen klinken moeten aanraken en er voldoende frisse lucht is. Er is ook een ontsmettende handgel aanwezig.