Johny Vansevenant vervangt Ruben Van Gucht voor lezing in zaal De Brug Lieke D'hondt

20 september 2019

15u20 0 Kluisbergen De lezing ‘Bronzen Belgen’ van Ruben Van Gucht in Kluisbergen is afgelast. Van Gucht zou vrijdagavond in zaal De Brug komen vertellen over het wereldkampioenschap voetbal in Rusland waar de Rode Duivels de derde plaats hebben behaald.

De lezing kaderde in de reeks ‘Bevlogen pennen in de Vlaamse Ardennen’ van de bibliotheken, maar die hebben na het afzeggen van Van Gucht voor een alternatief gezorgd. Radiojournalist Johny Vansevenant zal een uiteenzetting brengen over Eddy Merckx en zijn topjaar 1969. Vansevenant begint eraan om 20 uur in zaal De Brug.