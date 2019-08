Jeugddienst sluit zomer af met gezellige familiepicknick Lieke D'hondt

19 augustus 2019

14u41 2 Kluisbergen De jeugddienst van Kluisbergen organiseert op zondag 1 september een familiepicknick om de zomervakantie af te sluiten. Tussen 11.30 en 16 uur is iedereen welkom op de Fruitige Speelweide in Ruien.

“Naast muziek en kinderanimatie voorzien we voor iedereen een drankje en men kan ook gebruikmaken van een deken”, laat de jeugddienst weten. “Nu is het enkel nog hopen op mooi weer, dus hou zeker de Facebookpagina van de familiepicknick in de gaten.”