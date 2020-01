Exclusief voor abonnees

Indrukwekkende roof bij dermatologe in Kluisbergen: inbrekers in 2 minuten tijd aan de haal met afslankmachine van 50.000 euro

“Dit moet een diefstal op bestelling zijn: er bestaan zo maar twee machines in België”

Ronny De Coster

22 januari 2020

13u48

11