Inbrekers stelen duur medisch toestel in Berchem: politie zoekt getuigen Ronny De Coster

22 januari 2020

08u04 0

In de nacht van dinsdag op woensdag is een inbraak gepleegd de de Meersestraat in Berchem. De daders gingen aan de haal met een duur en gespecialiseerd medisch toestel.

Volgens de politie gingen de daders zeer gericht en snel tewerk. Het toestel kan in principe enkel worden vervoerd met een bestelwagen, 4x4 of aanhangwagen. De politie is in verband met de inbraak op zoek naar getuigen. Wie rond twee uur in de buurt van de Meerstraat of in de omgeving verdachte personen of voertuigen heeft gezien, wordt verzocht de politie te contacteren.