In Wallonië vermoord kruidenierskoppel uit Kluisbergen wordt niet samen met zoon begraven Ronny De Coster

15 september 2019

19u26 0 Kluisbergen Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluwe, die op vrijdag 6 september vermoord werden aangetroffen in hun woning in het Waalse Thimougies, worden volgende woensdag samen begraven. Maar Lena’s zoon Benny R., die daags voordien levenloos was aangetroffen in de Schelde in Oudenaarde, krijgt een afzonderlijke uitvaart.

Onderzoek van het parket Oost-Vlaanderen bracht intussen zekerheid, dat Benny R. niet door toedoen van derden om het leven is gekomen. Vermoedelijk kwam de man om na een wanhoopsdaad, al wil het gerecht daarover niets kwijt.

Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluwe zijn gedood met messteken. Speurders van het parket van Doornik onderzoeken intussen of Benny R. iets met de dood van zijn moeder en stiefvader te maken heeft. In zijn huis aan de Fabriekstraat in Eine werd in dat verband naar sporen gezocht. Het parket geeft over dat onderzoek nog geen informatie vrij.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.