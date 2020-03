ILvA haalt geen papier en karton meer op tot 6 april Lieke D'hondt

18 maart 2020

14u33 0 Kluisbergen Afvalintercommunale ILvA zal onder meer in Kluisbergen geen papier en karton meer inzamelen vanaf 19 maart. De intercommunale kan op die manier meer vrachtwagens inzetten om het restafval op te halen.

Papier en karton aanbieden is dus tot 6 april niet nodig in Kluisbergen. Dankzij deze maatregel kan ook in de cabine een veilige afstand bewaard blijven tussen de medewerkers. De andere afvalfracties worden wel nog steeds ingezameld zoals vermeld staat op de afvalkalender.