Hotond Sporthotel ziet Ronde van Vlaanderen in oktober zitten: “Twee uur na aankondiging liepen eerste boekingen al binnen” Lieke D'hondt

16 april 2020

14u41 0 Kluisbergen Nu er een eerste mogelijke datum voor de Ronde van Vlaanderen is geprikt op 11 oktober 2020, beginnen ook de horecazaken in de Vlaamse Ardennen te dromen van een nieuwe hoogdag. “De verliezen zal dit niet meer goedmaken, maar het zou wel goed zijn voor de moreel.”

Bij het Hotond Sporthotel op de grens tussen Ronse en Kluisbergen lopen de boekingen al binnen nu er voorzichtig een nieuwe datum de wereld is ingestuurd waarop de Ronde van Vlaanderen gereden zou kunnen worden. “Een tweetal uur na de aankondiging dat 11 oktober misschien de nieuwe datum is van de Ronde van Vlaanderen, kwamen de eerste reservaties al binnen”, zegt Pieter Loose. “Het zijn vooral Nederlanders die blijkbaar snel willen boeken. Het is een teken dat het toch nog erg leeft bij de mensen, ze zijn er zeker mee bezig.”

Ik denk niet dat er veel mensen thuis zullen blijven. Al blijft het natuurlijk afwachten welk weer het zal zijn en wie aan de start zal staan als er op hetzelfde moment ook elders wordt gekoerst Pieter Loose van Hotond Sporthotel

Hoewel een uitgestelde Ronde van Vlaanderen de lokale economie goed zou doen, vreest Loose dat de verliezen die de horecazaken nu lijden niet meer goedgemaakt kunnen worden in het najaar. “De verliezen goedmaken zal ook met de Ronde niet meer lukken, maar het zou het verlies wel nog wat beperken. Als de Ronde van Vlaanderen nog wordt gereden, zou dat vooral goed zijn voor de moreel. Nog eens mogen buitenkomen en feestvieren zal ons goed doen. Voor mij hoeft de Ronde niet kost wat kost gereden worden, maar als het op een veilige en verantwoorde manier kan, zal ik er wel blij mee zijn. Ik denk niet dat er veel mensen thuis zullen blijven. Al blijft het natuurlijk afwachten welk weer het zal zijn en wie aan de start zal staan als er op hetzelfde moment ook elders wordt gekoerst.”