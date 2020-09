Het Beukenhof ontvangt Vive le Vélo Lieke D'hondt

02 september 2020

10u49 0 Kluisbergen De wielertalkshow Vive le Vélo strijkt woensdagavond neer in het Beukenhof in Kluisbergen. Karl Vannieuwkerke en zijn gasten Bert De Backer, Zdenek Stybar en Tim Brys zullen er terugblikken op de vijfde rit van de Ronde van Frankrijk.

Het Beukenhof ligt in de Kluisbergse deelgemeente Kwaremont en is een galerij met beeldentuin. Momenteel is er de internationale beeldenexpo Sculptour te bezichtigen. De programmamakers van Vive le Vélo hebben de bijzondere locatie nu uitgekozen om er één aflevering live uit te zenden.

De aflevering is te zien op één om 21.30 uur.