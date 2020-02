Herstellen van kasseien op laatste meters van Oude Kwaremont klaar tegen Ronde van Vlaanderen Lieke D'hondt

07 februari 2020

17u35 0 Kluisbergen Wielertoeristen die hun benen willen testen op de Oude Kwaremont zullen nog even moeten wachten om de berg helemaal te beklimmen tot aan het einde van de Schilderstraat. De gemeente Kluisbergen laat momenteel herstellingswerken uitvoeren omdat de kasseien er te slecht bijlagen.

“De herstellingswerken zijn nodig omdat de kasseien er ook voor de auto’s heel slecht bijlagen”, zegt schepen van openbare werken José Lacres (Gemeentebelangen). “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werken nu te laten uitvoeren, zodat alles klaar is voor de koers hier opnieuw passeert.” De aannemer is ondertussen over een zone van 160 meter bezig met de funderingen, begin volgende week staat de plaatsing van de kasseien op het programma. Dankzij de fundering in beton en de verharding van de zijkanten, zou de weg nu voor lange tijd goed moeten blijven.