Gratis schoolzwemmen voor Kluisbergse leerlingen, geen voordeeltarief voor andere inwoners Lieke D'hondt

01 oktober 2019

15u26 7 Kluisbergen De zwemlessen van de leerlingen van de scholen in Kluisbergen zullen het komende jaar gratis zijn. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de stad Ronse en betaalt 22.000 euro voor 6.000 zwembeurten.

Het gloednieuwe zwembad van Ronse aan sportcomplex ’t Rosco is ook voor de leerlingen van Kluisbergen een goede zaak. Zij zullen er voor de zwemlessen gratis gebruik van kunnen maken omdat het gemeentebestuur tussenkomt.

Oppositiepartij CD&V+ wil dat ook de inwoners van Kluisbergen aan een voordeliger tarief kunnen zwemmen in Ronse, maar dat voorstel is afgekeurd door meerderheidspartij Gemeentebelangen. “Kluisbergen zou kunnen instappen op het voorstel van Ronse”, legt Brecht Lietar (CD&V+) uit. “Als Kluisbergen 5.000 euro betaalt, kunnen alle Kluisbergenaren in het nieuwe zwembad van Ronse zwemmen aan het tarief van de Ronsenaar. Dat komt neer op een korting van 1,5 euro per zwembeurt. We hadden graag gezien dat de meerderheid het systeem een jaar zou uitproberen en dan zou evalueren of het de moeite waard is. De meerderheid is jammer genoeg niet ingegaan op ons voorstel.”

Meer over Ronse

politiek

Kluisbergen

zwemmen

sportdiscipline

sport

CD&V