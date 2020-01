Gloednieuwe bedrijvensite opent de deuren: “Op termijn kunnen hier 70 ondernemers terecht” Lieke D'hondt

10 januari 2020

17u14 0 Kluisbergen Kluisbergen is een nieuw bedrijvenpark rijker. Projectontwikkelaar Global Estate Group heeft de voormalige site van bouwbedrijf Van Maercke aan de Oudenaardebaan omgevormd tot het kmo-park ‘Careel’. Daar kunnen zich op termijn 70 ondernemingen vestigen.

De terreinen van Van Maercke aan de Oudenaardebaan stonden leeg sinds het bouwbedrijf in 2014 werd overgenomen door het Harelbeekse bedrijf Stadsbader. Het kantoorgebouw en enkele loodsen bleven behouden, maar de twee residentiële villa’s op de site zijn in september 2018 afgebroken. Anderhalf jaar later heeft Global Estate Group op de site dertig nieuwe bedrijvenunits opgetrokken voor kleine en middelgrote ondernemingen. De bedrijvensite beslaat nu 2 hectare en heeft een kostenplaatje van 3,8 miljoen euro. In een tweede fase breidt de zone uit naar 4,4 hectare, de grootte van 6,5 voetbalvelden, en biedt dan plaats aan 70 ondernemers. De totale kostprijs van het project dat donderdag geopend is, zal dan al 8,4 miljoen euro bedragen.

Mede dankzij de strategische ligging langs de N36 en de E17 zijn er al elf units verkocht aan zelfstandige ondernemers uit de buurt Kathleen Dewulf van Global Estate Group

“Het bedrijvenpark Careel zal zo het grootste kmo-park van Kluisbergen en omstreken zijn”, zegt Kathleen Dewulf, managing partner van Global Estate Group. De projectontwikkelaar merkt bovendien veel belangstelling bij de ondernemers. “Mede dankzij de strategische ligging langs de N36 en de E17 zijn er in de eerste fase al elf units verkocht aan zelfstandige ondernemers uit de buurt. Onder andere een schrijnwerker en tuinaannemer nemen vandaag hun intrek in de units die tussen 250 en 650 vierkante meter groot zijn.”

Uitbreidingsmogelijkheden

De units in het bedrijvenpark zullen in casco opgeleverd worden, waardoor de ondernemers de mogelijkheid hebben om ze naar eigen smaak en behoeftes in te richten. Het zal zelfs mogelijk zijn om meerdere units samen te voegen om een grotere oppervlakte te bekomen. “We proberen op deze site ook meer in te spelen op de noden van de toekomst”, zegt Dewulf. “Er is een gloednieuwe weg aangelegd waarlangs verschillende loten te koop aangeboden worden als bouwgrond. Verdere uitbreiding is dus nog steeds mogelijk.”

Boost voor economische activiteit

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) is alvast tevreden met de komst van de nieuwe bedrijvensite. “We zijn zeer opgetogen met deze nieuwste kmo-site van Global Estate Group. Het project zal heel wat nieuwe bedrijven uit de ruime omgeving aantrekken en het biedt eveneens de kans aan zonevreemde bedrijven om zich hier te vestigen. Het project zal dus zonder twijfel een boost geven aan de economische activiteit van Kluisbergen en aan het bedrijfsleven in het algemeen.”