Gezondheid gaat voor: café d’Oude Hoeve gaat niet open tijdens Ronde van Vlaanderen Lieke D'hondt

08 september 2020

15u09 0 Kluisbergen Café d’Oude Hoeve in de Ronde van Vlaanderenstraat in Kwaremont (Kluisbergen) blijft dicht tijdens de Ronde van Vlaanderen. Uitbaatster Joëlle Coccioli (72) neemt geen risico met het oog op haar eigen gezondheid en die van haar klanten. “Gezondheid is voor mij belangrijker dan het financiële aspect.”

De Ronde van Vlaanderen is elk jaar opnieuw een volksfeest, maar dit jaar zullen de wielerliefhebbers thuis voor hun favoriete renner moeten supporteren. De burgemeesters in de Vlaamse Ardennen zullen toeschouwers verbieden op de grote hellingen en ook de organisatoren roepen op om de Ronde via de televisie te volgen. In café D’Oude Hoeve in de Ronde van Vlaanderenstraat, vlakbij de Oude Kwaremont voelde uitbaatster Joëlle Coccioli de bui al hangen. “Ik had al een vermoeden dat toeschouwers geweerd zouden worden. Het was al een gespreksonderwerp met verschillende klanten in het café. Ik vind het jammer, maar is toch een zeer goede beslissing. De veiligheid is belangrijk.” Joëlle verwacht dat er toch fanatieke supporters zullen opduiken langs de kant van de weg, maar in d’Oude Hoeve zullen ze geen verfrissende pint kunnen pakken. “Het café zal niet open zijn. Al op het moment dat de nieuwe datum bekendgemaakt is, heb ik beslist het café die dag dicht te houden”, legt Joëlle uit. “Ik wil geen risico nemen voor de klanten en mezelf zolang de coronacrisis geen einde kent. Financieel had ik al geen verwachtingen meer voor dit jaar en gezondheid is voor mij sowieso belangrijker. Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk.”