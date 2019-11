Gewapende en gemaskerde overvallers knevelen slachtoffer bij homejacking in Kluisbergen Ronny De Coster

18 november 2019

22u01 582 Kluisbergen In een villa aan de Ronde van Vlaanderenstraat op de grens van Kluisbergen en het Waalse Mont-de-l’Enclus hebben twee gemaskerde een gewapende mannen vanavond een gewelddadige homejacking gepleegd. Ze knevelden hun slachtoffer en bedreigden de man met een mes en een vuurwapen.

De overval gebeurde maandagavond in een huis net over de taalgrens tussen Kwaremont (Kluisbergen) en Mont-de-l’Enclus. De daders belden aan en bedreigden meteen de bewoner toen die de deur open maakte.

De beide overvallers hielden hun gezicht verstopt achter een bivakmuts. Ze waren ook alle twee gewapend: de ene droeg een revolver, de andere had een mes bij. Terwijl ze de bewoner met die wapens bedreigden, dwongen ze hem om op een stoel te gaan zitten. Daar bonden ze de man met touwen aan vast.

Weg met geld en auto

In het huis gingen de overvallers op zoek naar geld. Het is niet duidelijk hoe groot de som is die ze hebben gestolen. Ze graaiden ook de autosleutels van het slachtoffer mee en vertrokken met zijn wagen. Het voertuig is verder in de straat stil gevallen, waarna de gangsters te voet zijn weg gevlucht. Politiepatrouilles van de zones Ronse en de Vlaamse Ardennen en hun Waalse collega’s hebben in de wijde omgeving nog een klopjacht georganiseerd. Rond het huis is ook nog gezocht met een speurhond. Maar de overvallers zijn kunnen ontkomen. De politie heeft ook het Buurtinformatienetwerk opgestart en roept op tot waakzaamheid in en rond Kwaremont en Mont-de-l’Enclus. Volgens het signalement is er sprake van een dader van rond de vijftig en een kompaan van ongeveer twintig jaar. Het is niet bekend welke taal de overvallers spreken.

Zwaar onder de indruk

Het slachtoffer van de gewelddadige homejacking is een zakenman van middelbare leeftijd. Hij raakte bij de overval niet gewond, maar verkeerde wel in shock. De man was te zwaar onder de indruk om te getuigen over wat hem was overkomen.

Het parket van Doornik heeft een forensisch team gestuurd om de villa waar de homejacking zich heeft afgepeeld en de auto van het slachtoffer op sporen te onderzoeken.