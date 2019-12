Gemeente schaart zich achter Warmste Week: tal van initiatieven moeten geld in het laatje brengen voor Kom op tegen Kanker Lieke D'hondt

06 december 2019

17u51 0 Kluisbergen De gemeentelijke diensten en verschillende verenigingen en handelaars in Kluisbergen maken zich klaar voor een nieuwe editie van Het Warmste Weekend. Op 6, 7 en 8 december zamelen alle initiatiefnemers geld in voor de Warmste Week. Kom op tegen Kanker is het goede doel dat de opbrengst mag ontvangen.

Quizzen, wandelen, fietsen op rollen, gezellig naar de kerstmarkt gaan of fuiven: er zijn tal van mogelijkheden om dit weekend het goede doel te steunen in Kluisbergen. Vanavond steunen de deelnemers van het Groot Dictee en de quiz het goede doel al, maar zaterdag en zondag zijn er op de site van de Brugzavel heel wat activiteiten waar nog tickets voor te verkrijgen zijn. Zo kan je zaterdag optredens van de muziekacademie bijwonen om 10.30 en 11.30 uur, of kan je om 14 uur de wandeltocht van Omloop Kluisbergen wandelen. Om 17 uur beginnen de wielrenners van ’t Kwa Verzet aan hun 24 uur durende rit op Zwift en om 18 uur staan de lopers paraat voor De Warmste Loop in het centrum van Berchem. De avond afsluiten doen de festivalgangers vanaf 18.30 met optredens van Shades, Weekend Stranger, Tien Ton Vuist, Blackfall, BØM en uiteraard ook een stevige fuif met Remastered 2 DJ’s.

Muziek en kerstmarkt

Zondag zorgt basisschool De Start om 10 en 11.45 uur voor de muzikale omkadering. Okra Berchem staat dan weer in voor een sportieve ochtend met om 10 uur een fietstocht van 20 kilometer. Nadien is het tijd voor nog meer muziek met een aperitiefconcert en optredens van Nathalie Vanheule Jonckheere, Hanne Verleysen, Joel Demets, Square Motion, Feel the Moon en Frank’s Legacy.

Wie liever gezellig kuiert op de kerstmarkt kan eveneens terecht aan de Brugzavel in Kluisbergen: verschillende verenigingen en handelaars zullen de opgestelde chalets bemannen en serveren voldoende eten en drinken om het weekend door te komen. Het festivalweekend voor het goede doel sluit zondag af om 17 uur met een slotmoment.

Wie een bezoek wil brengen aan de evenementensite aan de Brugzavel, betaalt 8 euro per dag of 15 euro voor het hele weekend. Voor sommige activiteiten is een aparte inschrijving nodig.

Alle info vind je op de website van de gemeente Kluisbergen.