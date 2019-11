Gemeente Kluisbergen op zoek naar verenigingen die mee schouders zetten onder Warmste Weekend Lieke D'hondt

18 november 2019

10u59 0 Kluisbergen Het gemeentebestuur van Kluisbergen organiseert ook dit jaar ‘Het Warmste Weekend’ voor de Warmste Week van Studio Brussel. Op 6, 7 en 8 december organiseert de gemeente samen met verenigingen en handelaars uiteenlopende activiteiten voor het goede doel.

Om van Het Warmste Weekend een succes te maken is de gemeente nog op zoek naar verenigingen die een initiatief op poten willen zetten. Ze kunnen zelf een activiteit organiseren of de eet- en drankstandjes van de kerstmarkt aan de Brugzavel bemannen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente via warmsteweekend@kluisbergen.be of op het nummer 055/23.16.10.