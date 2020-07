Gemakkelijker naar het hoogste punt van Oost-Vlaanderen: genieten van het uitzicht op het dak van de hotondmolen Lieke D'hondt

23 juli 2020

16u44 0 Kluisbergen De Hotond op de grens tussen Kluisbergen en Ronse heeft er een toeristische attractie bij. Bovenop de hotondmolen is donderdag een uitkijkpunt geopend. En aangezien de Hotond op 150 meter boven de zeespiegel het hoogste punt van Oost-Vlaanderen is, kan je er genieten van een prachtig uitzicht.

Een café, hotel, picknickplaats, en fiets- en wandelroutes waren er al, maar nu kun je op de Hotond ook genieten van nog mooiere vergezichten dan voorheen. Op elk moment dat het café in de molen open is, kan je de trap nemen naar het dak van het gebouw om te genieten van het uitzicht.

“We hebben ervoor gezorgd dat het dak veel toegankelijker is geworden”, zegt Pieter Loose van het Hotond Sporthotel. “Vroeger moest je een steile ladder beklimmen en door een luik kruipen, nu is er een trap en een deur naar het dak van de molen. Ook boven hebben we alles heel veilig gemaakt.”

Wie de eerstkomende dagen een bezoek brengt aan het uitkijkpunt, moet om helemaal boven te geraken wel nog een ladder beklimmen, maar het laatste stuk van de trap moet binnenkort klaar zijn. Boven staat ook een tafel waarop de steden die in de verte te zien zijn vermeld staan.