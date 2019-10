Gele zakken voor restafval verdwijnen en maken plaats voor gechipte containers: “Wie sorteert, wordt beloond” Lieke D'hondt

25 oktober 2019

16u28 0 Kluisbergen Afvalintercommunale ILvA zal in Kluisbergen de gele vuilniszakken voor restafval in 2021 laten vervangen door gechipte containers. Op die manier zullen de inwoners betalen per hoeveelheid restafval ze aanbieden.

Het gemeentebestuur heeft de omschakeling naar een gewichtsgebonden diftar-ophaling met gechipte containers goedgekeurd in de gemeenteraad. Elk gezin zal een container krijgen waarin ze hun restafval kunnen aanbieden. De blauwe zak voor PMD blijft wel behouden. “Dankzij de chip kunnen we met de nieuwe containers onze inwoners laten betalen per hoeveelheid afval ze produceren. Wie beter sorteert, zal dus beloond worden en minder moeten betalen”, legt schepen van Milieu Lode Dekimpe (Gemeentebelangen) uit. Aan de container zal een rekening gekoppeld zijn waar de gebruikers 35 euro op moeten storten. Per afhaling gaat daar een bedrag af. ILvA zal de gezinnen waarschuwen als er te weinig geld op de rekening staat, zodat er bijgestort kan worden. Als de rekening leeg is, zal de afvalcontainer niet opgehaald worden.

Voordelen

Het nieuwe systeem biedt volgens schepen Dekimpe heel wat voordelen. “In de gemeente Oosterzele is het systeem al ingevoerd en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar. De hoeveelheid restafval is er gedaald met acht kilogram per inwoner. Bovendien kunnen we met een gechipte container makkelijker controleren van wie het afval is. Dat is nodig als het vuilnis door omstandigheden bijvoorbeeld niet wordt opgehaald. In het huidige systeem met de zakken blijft het afval dan buiten staan, want we kunnen niet controleren van wie de zak is. Met de containers zal dat wel kunnen. Bovendien kunnen we ook een gevarieerd tarief gebruiken. Jonge ouders of ouderen die luiers bij het afval hebben, kunnen bijvoorbeeld een deel van hun afval gratis aanbieden.”

Dekimpe en ILvA zijn er bovendien van overtuigd dat het systeem met gedifferentieerde tarieven niet zal leiden tot meer zwerfvuil. “Zwerfvuil bestaat vooral uit flesjes en blikjes, zaken die bijna kosteloos verwerkt kunnen worden. Dat is dus meer een gedragsprobleem.”