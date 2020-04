Geen Ronde van Vlaanderen en dus ook geen kampeerders: “Het had een prachtige editie kunnen zijn” Lieke D'hondt

05 april 2020

12u07 0 Kluisbergen Marc en Viviane Debaveye uit Kuurne zijn jaarlijks een van de eersten die met hun mobilhome op de flanken van de Paterberg in Kluisbergen parkeren om naar de Ronde van Vlaanderen te kijken. Deze lente trekt de coronacrisis een streep door hun jaarlijkse uitstap. “Niets aan te doen, we kijken al uit naar volgend jaar.”

Al 15 jaar lang trekken Marc en Viviane van Kuurne naar Kluisbergen om er de Ronde van Vlaanderen vanop de eerste rij te beleven. Een kleine week op voorhand vatten ze telkens met hun mobilhome al post in een weide op de Paterberg. “We zijn altijd bij de eersten, omdat we de andere kampeerders willen helpen om zich te installeren”, vertelt Marc. “Ik trek bijvoorbeeld de elektriciteit over de weg, zodat iedereen comfortabel zit.”

Mooi weer

De mobilhome van Marc blijft dit jaar in de garage staan, want de Ronde wordt niet gereden. “We zagen al een tijdje aankomen dat onze hoogdag niet door zou gaan. Jammer, want het is altijd een plezante periode. We zitten dan samen aan de Paterberg met mensen die dezelfde hobby’s hebben: ze hebben allemaal een mobilhome en ze houden van de koers. We hielden tijdens onze voorbereidingen contact via mail met de anderen en daar merkte ik wel de paniek bij sommigen toen het ernaar uitzag dat de Ronde geschrapt zou worden.”

Ik denk niet dat een Ronde in het najaar haalbaar is. Wij tellen al af naar de Ronde van 2021 Marc Debaveye

“Met het mooie weer van dit weekend zou het echt een prachtige editie geweest zijn”, vertelt Marc nog. “Nu moeten we ons op andere manieren bezighouden, maar dat lukt zeker. Deze namiddag kijken we naar de virtuele Ronde op rollen, wat een leuk initiatief trouwens.”

Op een Ronde van Vlaanderen in het najaar, rekent Marc niet. “Ik betwijfel of dat haalbaar is. In het najaar zijn al veel andere evenementen gepland en ik zie niet hoe die allemaal zouden wijken voor de Ronde. Ik tel dus al af naar de Ronde van 2021.”