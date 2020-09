Geen bedrijven, wel woon- en recreatiezone met groene elementen op site van Sofinal Lieke D'hondt

04 september 2020

17u03 4 Kluisbergen De plannen voor de herontwikkeling van de voormalige Sofinal-site in Berchem (Kluisbergen) zijn bijgestuurd. Ontwikkelaar De Kortrijkse Toren wil er woningen, ontspanningsmogelijkheden, groen en kleinschalige economische activiteiten voorzien.

De site van het voormalige textielbedrijf Sofinal in Kluisbergen ligt er sinds het faillissement in 2003 grotendeels verwaarloosd bij. In 2010 sloten projectontwikkelaar De Kortrijkse Toren, de gemeente Kluisbergen, OVAM en de Vlaamse regering al een brownfieldconvenant waarin werd vastgelegd hoe de site een nieuwe invulling zou krijgen. Tien jaar later is de herontwikkeling van de site nog niet gestart, maar zijn er wel nieuwe inzichten over hoe het vijf hectare grote terrein aan de Parklaan er moet uitzien.

Wonen en groen

In het eerste ontwerp stond de ontwikkeling van infrastructuur voor ambachtelijke bedrijven en lokale kmo’s op de planning, maar nu heeft De Kortrijkse Toren een nieuwe visie ontwikkeld. Door de ligging dichtbij het centrum van Berchem en Kluisbergen in een groene en residentiële omgeving zou de site zich volgens de ontwikkelaars goed moeten lenen voor een kernversterkende ontwikkeling. Geen kmo’s en ambachtelijke bedrijven dus, wel een mix tussen wonen, sport en recreatie, groen, en kleinschalige economische activiteiten. Een visie die de gemeente Kluisbergen ook deelt.

Gemeente aantrekkelijker

De Vlaamse regering heeft onder impuls van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) de bijsturing van de plannen eveneens goedgekeurd. “De ruimte in Vlaanderen is schaars”, vertelt de minister. “Om die reden is het belangrijk om vervuilde en verwaarloosde sites een nieuw leven te geven. In Kluisbergen zal dit resulteren in een herbestemming van een zone van 5 hectare met ruimte voor onder meer woningen en voor sport en recreatie. Deze realisatie past in de plannen van de gemeente Kluisbergen om de gemeente nog aantrekkelijker te maken.”

De duurtijd van het brownfieldconvenant is in één beweging ook met tien jaar verlengd. Dat moet het mogelijk maken om de sanering van de verontreinigde grond en de herontwikkeling van de site op korte termijn op te starten.