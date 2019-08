Ga zelf ook eens aan de slag tijdens open deur van brandweerpost Kluisbergen Ronny De Coster

21 augustus 2019

22u45 0 Kluisbergen De brandweerpost Kluisbergen organiseert zaterdag zijn vijfjaarlijkse open dag. Het mag een feestelijke editie worden, want de eenheid bestaat 140 jaar. Bezoekers krijgen niet alleen indrukwekkende demonstraties, maar kunnen ook zelf uitdagende proeven doen, zoals onderduiken in een brandweercontainer of proberen te ontsnappen uit een ruimte die helemaal onder de rook zit.

Van 10 tot 18 uur zijn er verschillende demonstraties van hulpverlening. “Het publiek zal getuige zijn van onder meer een heuse frietketelbrand, de bevrijding van een slachtoffer dat gekneld zit in een auto, een bevrijding met een ladderwagen en een interventie met gevaarlijke stoffen”, voorziet Eric Van Steenbrugge, voorzitter van de organiserende Vriendenkring van de brandweerpost Kluisbergen.

Kopje onder in duikcontainer

Voor de sportieve bezoekers (zowel kinderen als volwassenen) is er een duikinitiatie. “Deelnemers worden letterlijk ondergedompeld in de wereld van de brandweerduiker. Minimaal 5 jaar zijn en kunnen zwemmen is wel noodzakelijk om hieraan te mogen deelnemen. En je moet natuurlijk ook je zwemgerief meebrengen”, legt Eric uit.

Voor de echte duivers is er de Fire Escape Room, een spel waarbij deelnemers zo snel mogelijk uit een rokerige ruimte moeten proberen te ontsnappen. “Het is niet alleen uitdagend, maar ook leerrijk: je leert wat je moet doen in geval van brand”, bedenkt Eric.

Ook politie

Kinderen kunnen zich ook uitleven op springkastelen en deelnemen aan een brandweerparcours en spuitwedstrijd. Brandweeradviseurs geven tips over het brandveilig maken van je huis. De Politiezone Vlaamse Ardennen is aanwezig met onder meer een stand waar je je fiets kan laten graveren als diefstalbeveiliging.