Frietjes op de speelplaats als afsluiter van een mooi schooljaar Lieke D'hondt

28 juni 2019

17u13 0

Het schooljaar is op de Vrije School in Ruien uitgewuifd met lekkere frietjes. De frietmobiel kwam langs en trakteerde de driehonderd aanwezigen op de school op heel wat lekkers. De frietjes opeten gebeurde wel in de schaduw, want ook op de laatste dag van het schooljaar liep de temperatuur op de speelplaats op. En nu vakantie!