Forse snelheidsovertreding op weg naar baby: bestuurster krijgt maand rijverbod LDO

24 januari 2020

Een vrouw uit Kluisbergen is door de politierechter veroordeeld voor een snelheidsovertreding. Ze reed 135 kilometer per uur waar ze 70 mocht en moet een boete van 640 euro betalen en een rijverbod van één maand ondergaan. De vrouw had wel een reden om zo snel te rijden: ze was nog niet zo lang geleden bevallen van een tweeling en haar man belde dat één van de kindjes ziek was geworden. Daarom wou ze zo snel mogelijk thuis geraken.