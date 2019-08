Farys werkt aan leidingennet in Misseweg, Kapellestraat, Vogelzang en Hoogweg Lieke D'hondt

19 augustus 2019

15u13 4 Kluisbergen Watermaatschappij Farys werkt in Kluisbergen op verschillende plaatsen aan het leidingennet.

Daardoor kunnen de huizen 1 tot 19 in de Misseweg en 1 tot 83 in de Kapellestraat nog tot 30 augustus tussen 12.30 en 16.30 uur af en toe zonder leidingwater vallen. Op 22 augustus zal er in de Hoogweg en Vogelzang tussen 9 en 13 uur geen leidingwater zijn. Farys raadt daarom aan alle kranen dicht te laten en alle toestellen die water verbruiken uit te schakelen. Alle actuele info over de wateronderbrekingen zijn terug te vinden op werken.farys.be.