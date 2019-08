Ex-doelman KVO en bekend traiteur Krist Willequet (44) overleden na hartfalen Ronny De Coster en Erik De Block

11 augustus 2019

12u31 22 Kluisbergen In Kluisbergen is zaterdag Krist Willequet (44) overleden. De man runde traiteurszaak en cateringbedrijf Willequet, dat 25 mensen tewerk stelt. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

Het nieuws over het overlijden van Krist Willequet gaat als een schokgolf door de gemeente.

“Krist was een bijzonder sportieve en ondernemende man. Hij heeft bij verschillende voetbalploegen gespeeld, waar hij doelman was. In het begin van de eeuw stond hij onder de lat bij KV Oostende. Krist had een heel goed conditie. Hij is zaterdagochtend thuis overleden. Vermoedelijk als gevolg van een hartfalen is hij ingeslapen”, vertelt Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen en oom van Krist.

De veertiger runde sinds 2008 samen met zijn echtgenote Carol het bedrijf, dat zijn moeder in 1971 had opgestart. Ze bouwden Traiteur Willequet uit tot een grote speler in de sector: het familiebedrijf levert maaltijden voor familie-, school- en bedrijfsfeesten, recepties, barbecues op locatie en in eigen feestzalen en stelt 25 mensen tewerk.

Krist Willequet heeft twee zonen. Ze zijn 16 en 19 jaar oud.