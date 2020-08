Evenementenlocatie Hove van Herpelgem kreunt onder coronacrisis: “In mijn hoofd zit het jaar er al op” Lieke D'hondt

10 augustus 2020

11u53 1 Kluisbergen Dat het een moeilijk jaar is voor de evenementensector, voelen ze ook bij Hove van Herpelgem in Kluisbergen. Elk jaar gaan daar in normale omstandigheden zo’n 75 evenementen door, nu ligt alles er stil. Eigenaar Gilles Van Hende hoopt dat er snel beterschap komt. “We hebben alles uitgesteld, maar dat kunnen we niet blijven doen.”

Twee jaar geleden opende in Kluisbergen Hove van Herpelgem. In geen tijd is de evenementenlocatie uitgegroeid tot een populaire feestzaal voor trouwers en bedrijven die een evenement willen organiseren. De coronacrisis is ook hier duidelijk voelbaar. “Alle evenementen die zouden doorgaan tussen maart en september hebben we een andere datum gegeven”, zegt Gilles Van Hende. “Tot nu toe is er maar één evenement definitief geannuleerd. Onze medewerker moet zich nu vooral bezighouden met de communicatie, het beantwoorden van mails en telefoontjes. Geld komt er amper binnen, op de voorschotten na van trouwers die één of twee jaar op voorhand de zaal vastleggen. Gelukkig krijgen we wel uitstel van de banken, want het omzetverlies is groot.”

Strenge overheid

Van Hende stoort zich tijdens de coronacrisis vooral aan de communicatie van de overheid. “We krijgen geen perspectief. De overheid zou nu al moeten vastleggen onder welke voorwaarden we bijvoorbeeld in januari opnieuw evenementen mogen organiseren. In tegenstelling tot de horeca hebben wij enkele maanden nodig om opnieuw op te starten. De overheid zou bijvoorbeeld nu al kunnen bepalen bij welke R-waarde we welke evenementen kunnen organiseren. De ad-hocbeslissingen die nu genomen worden, helpen ons niets vooruit. Meer nog, we botsen nu op een strengere lokale overheid die zelf kan beslissen wat mag doorgaan en wat niet. Ook als we de online test invullen om te kijken of ons evenement veilig is, kan de burgemeester het zomaar verbieden. Dat is een pijnpunt.”

Het moet anders

Van Hende heeft dan maar beslist om tijdelijk helemaal geen evenementen te laten plaatsvinden in Hove van Herpelgem. “Nu mogen we voor honderd gasten een zittend feest organiseren, maar dat is niet haalbaar. Zeker als we rekening moeten houden met de bubbels van vijf. Na de lockdown kregen we van enkele bedrijven wel opnieuw aanvragen, maar sinds de heropflakkering is alles opnieuw geannuleerd. Normaal zouden de aanvragen voor de nieuwjaarsrecepties al moeten binnenkomen, maar ook dat is nu niet het geval. In mijn hoofd zit het jaar er dus al op. Volgend jaar moet het echt anders. Alles verschuiven dat lukt één keer, maar dat doe je geen twee jaar op rij. De agenda zit gewoon te vol.”

In tussentijd zitten ze bij Hove van Herpelgem niet stil. “In slechte tijden moet je blijven investeren”, zegt Van Hende. “We zijn dit jaar van plan om een buitenbar te installeren en het kasteel nog wat te verbouwen. Door de coronacrisis is alles een beetje vertraagd, maar we willen daar wel nog voor gaan. Als we volgend jaar opnieuw trouwers mogen ontvangen, zal onze evenementenlocatie nog meer te bieden hebben dan voorheen.”