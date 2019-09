Eerste steen van nieuwbouw vzw De Bolster is gelegd Lieke D'hondt

18 september 2019

17u25 0 Kluisbergen De bouw van het nieuwbouwproject van vzw De Bolster in Kluisbergen is nu echt van start gegaan. Onder het goedkeurend oog van medewerkers en cliënten van de voorziening voor mensen met een beperking, is de eerste steen gelegd.

Vzw De Bolster brengt in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een gedifferentieerd aanbod van woon- en dagbestedingsvormen voor personen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel. In 2021 zal de infrastructuur van de vzw uitbreiden met een nieuwbouw langs de Oudenaardebaan “Het is voornamelijk een vervangingsbouw met een uitbreiding voor vier cliënten”, zegt communicatieverantwoordelijke Pieter Jouretz. “Ook voor de huidige cliënten met nursing- of gedragsproblemen zal de nieuwbouw de woon- en leefomstandigheden optimaliseren.”