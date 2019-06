Eerste Helletocht meer dan geslaagd met 2.562 wandelaars, pittig parcours en prachtig weer Lieke D'hondt

01 juni 2019

17u52 0 Kluisbergen De Omloop Kluisbergen heeft dit weekend een geslaagde doorstart gemaakt als de Helletocht. In totaal hebben 2.562 wandelaars deelgenomen, 461 van hen trotseerden een parcours van 75 kilometer.

“De eerste Helletocht is een groot succes”, zegt Eddy Meerschaert van de organisatie. “Deze ochtend stonden 2.562 wandelaars aan de start. Dat zijn er driehonderd meer dan we hadden verwacht.” De grote opkomst betekent ook dat de organisatoren nog snel even naar de winkel moeten lopen. Er zijn zeshonderd extra sandwiches nodig voor het ontbijt en ook voor de boterhammen met spek en ei ’s middags worden nog snel extra broden ingeslagen. “De bevoorrading is een belangrijk onderdeel van onze Helletocht”, vertelt Dirk Polspoel. “Daar besteedden we tijdens de Omloop ook al veel aandacht aan.” De organisatoren hebben met de Helletocht besloten om de korte afstanden waar vooral gezinnen aan deelnamen, niet meer aan te bieden. “We focussen ons nu vooral op de sportieve uitdaging en dat lijkt aan te slaan. De Helletocht is ideaal voor de geoefende wandelaar, maar het mooie parcours via boerderijtjes, bossen, het kasteel van Calmont en de beeldentuin maken onze Helletocht ook uniek. We zijn alle mensen die deze bijzondere locaties ter beschikking stellen dan ook dankbaar.”

Het parcours valt ook in de smaak bij de wandelaars. Glen Gheerolfs en Marine Vanderkerken wandelen zaterdag 50 kilometer. “Het is een heel mooi parcours. We hebben al dertig kilometer achter de rug, dus nu beginnen we het wel te voelen. Vooral de combinatie van het mooie weer en het heuvelachtige parcours maakt het zwaar”, vertellen ze terwijl ze hun middagpauze nemen.

Nieuwe klassieker

Ignace Matthys uit Brakel en Jan Van Cauter uit Herzele wagen zich aan de 75 kilometer. “Een pittig parcours”, vertellen de getrainde wandelaars. “De 25 extra kilometers in vergelijking met de Omloop maken het zeker zwaarder. Vooral de Helle, vierhonderd meter lang en een stijgingspercentage van 20 procent was de moeite. Gelukkig wonen we zelf in de Vlaamse Ardennen en zijn we de hellingen al goed gewoon.” Ignace en Jan hebben uiteindelijk 10 uur en 15 minuten gedaan over hun 75 kilometer. “We nemen quasi geen pauzes: bij de bevoorrading eten we iets en wandelen we snel weer verder. Te lang pauzeren maakt de spieren alleen maar strammer. De afstand is volgens ons trouwens ideaal en zelfs leuker dan 100 kilometer: je kan ’s ochtends vroeg vertrekken en hoeft niet ’s nachts te wandelen.”

De organisatoren zijn bijzonder tevreden met de eerste Helletocht en hopen dat ze kunnen uitgroeien naar één van de mooiste wandeltochten van Vlaanderen. “Hopelijk is vandaag een nieuwe Vlaamse klassieker geboren, zoals we hier en daar al hebben horen vertellen bij de wandelaars”, besluiten de organisatoren trots.