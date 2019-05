Eerste Helletocht is er eentje voor wandelaars die van uitdaging houden: “Het zal in de kuiten blijven hangen” Lieke D'hondt

21 mei 2019

11u40 0 Kluisbergen De traditionele Omloop Kluisbergen evolueert dit jaar naar de Helletocht: een wandelevenement met enkel lange afstanden. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 25, 50 of 75 kilometer. “We willen evolueren naar één van de mooiste wandelevenementen van Vlaanderen.”

Op zaterdag 1 juni is het zover. Dan vindt de eerste editie van de Helletocht plaats. “De Omloop Kluisbergen was de voorbije jaren een tweedaags evenement met op zondag ook veel kortere afstanden tussen 6 en 18 kilometer. We hebben gemerkt dat daar de laatste tijd minder interesse voor was. We hebben veel energie gestoken in randanimatie en hebben geprobeerd gezinnen aan te trekken, maar de opkomst bleef ondermaats”, vertelt Eddy Meerschaert. “Langere afstanden zitten dan weer wel in de lift”, vult Gaby Roelens aan. “Daarom hebben we besloten om het over een andere boeg te gooien en tijdens de Helletocht enkel wandelingen van 25, 50 en 75 kilometer aan te bieden. Het zal een ‘duivelse’ tocht zijn, want met 1.035 hoogtemeters voor de langste afstand is het parcours niet te onderschatten. Een echte uitdaging die in de kuiten zal blijven hangen.”

Ronde van Vlaanderen

De organisatoren mikken met hun Helletocht op geoefende wandelaars en stappers die zich willen voorbereiden op de Dodentocht of de Nacht van Vlaanderen. “Qua lastigheidsgraad zal de Helletocht zeker te vergelijken zijn met de honderd kilometer van de Dodentocht. Vooral omdat we heel wat hellingen hebben opgenomen in het parcours”, weet Eddy. Die hellingen kennen we allemaal uit de finale van de Ronde van Vlaanderen: onder meer de Paterberg, Koppenberg, Hotond en Kortekeer zijn van de partij. “Daarnaast dalen de wandelaars ook Helle op de Kluis af: een steile helling die de naam van ons evenement eer aandoet.”

Mooiste van Vlaanderen

De organisatoren zien hun Helletocht op termijn evolueren tot één van de mooiste wandelevenementen van Vlaanderen. Niet alleen de prachtige natuur speelt daarin een rol, ook de zorgvuldige voorbereiding en de uitgebreide bevoorrading met onder meer spek met eieren, Kwaremontbier en taart zijn belangrijk. “Bovendien zorgen we er samen met de vrijwilligers voor dat het parcours na het evenement netjes achterblijft. We halen zelf alle bewegwijzering weg en ruimen dan ook het afval op. Al merken we jaar na jaar hoe weinig afval onze wandelaars achterlaten. Daar willen we hen nu al voor bedanken”, zegt Gaby.

Wie klaar is voor de uitdaging kan zich op 1 juni nog inschrijven bij de start aan zaal Brugzavel in de gelijknamige straat in Kluisbergen.