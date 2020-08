Eén dag te lang op Mallorca kost juf Sabine start van schooljaar Frank Eeckhout

26 augustus 2020

16u49 1 Kluisbergen Door één extra vakantiedag op Mallorca ziet schooljuf Sabine Soens uit Berchem de eerste week van het nieuwe schooljaar in rook opgaan. “We keerden zaterdag terug. Een dag eerder kleurden de Balearen, waartoe Mallorca behoort plots rood. Daardoor moeten we veertien dagen in quarantaine en mis ik de start van het schooljaar", zucht Sabine.

Het was al een mooie zomervakantie geweest voor Sabine Soens en haar echtgenoot Robin Vanheuverswyn. In juli vertoefde het koppel drie weken in Sicilië en om de zomervakantie af te sluiten, trokken ze ook nog eens 10 dagen naar Mallorca. “Die reis hadden we vorig jaar in november al geboekt, lang voor er sprake was van corona. Toen de besmettingen in Spanje weer begonnen te stijgen, hielden we de kleurenbarometer angstvallig in de gaten. Toen die oranje kleurde, informeerden we bij het reisagentschap. Daar verzekerde men ons dat de reis zeker doorging. Als wij beslisten om te annuleren, waren we ons geld kwijt dus stapten we toch maar op het vliegtuig", vertelt Sabine.

Code rood

Door geschuif met de vlucht werd de vakantie van Sabine en Robin wel met twee dagen verlengd. “Dat was aanvankelijk goed nieuws. We mochten een dag vroeger vertrekken en een dag langer blijven. En dat voor dezelfde prijs. Op Mallorca was het heel rustig en we kwamen er amper met anderen in contact. We genoten echt van onze vakantie. Tot vorige week vrijdag. Toen besliste België om code rood af te kondigen voor de Balearen. Hierdoor werden we verplicht om een coronatest te ondergaan en moeten we veertien dagen in quarantaine. Die test was zowel bij mij als bij mijn echtgenoot negatief. Toch moeten we in quarantaine blijven en mag ik volgende week niet voor de klas gaan staan in de Vrije School in Ruien. Die extra vakantiedag heeft dus grote gevolgen.”

Omdat het vijfde leerjaar van Sabine verhuist naar een ander klaslokaal, stond de juf deze week nog heel wat werk te wachten. “Gelukkig zijn onze kinderen bijgesprongen om mijn klaslokaal in orde te brengen. De school heeft ook een vervangster gezocht om mijn afwezigheid op te vangen. Voor onze boodschappen kunnen we rekenen op de kinderen en de buren. Daarvoor zijn we hen dankbaar. En voor de rest kunnen we niets anders doen dat televisie kijken en mijn lessen voorbereiden", zegt Sabine.

Kleinkind

Als klap op de vuurpijl werden Sabine en haar man dinsdag oma en opa van het kindje van hun dochter. “Dat moest er ook nog eens bijkomen. We moeten nog meer dan een week wachten om onze kleinzoon in onze armen te nemen. Voorlopig moeten we doen met foto’s en filmpjes", besluit de juf.