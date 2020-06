Een bezoekje aan de bib kan opnieuw vanaf 9 juni Lieke D'hondt

03 juni 2020

13u16 0 Kluisbergen Goed nieuws voor de boekenwurmen in Kluisbergen: de bibliotheek opent opnieuw op dinsdag 9 juni. Het zal vanaf dan opnieuw mogelijk zijn om zonder reservatie tijdens de normale openingsuren een bezoekje te brengen aan de bib.

Uiteraard zijn er wel een aantal richtlijnen van kracht. Er mogen maximum drie bezoekers tegelijk rondlopen in de bibliotheek en de computers, leeszaal en toiletten zijn buiten gebruik. De bib zal ook tot 20 juli geen boetes of leengeld vragen. Wie materialen wil inleveren, kan dat wel doen zodat ze na een quarantaine van drie dagen opnieuw in omloop gebracht kunnen worden.