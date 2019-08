Drie dagen mountainbiken op hoog niveau op en rond Hotondberg dankzij Mountainbike van Vlaanderen Lieke D'hondt

22 augustus 2019

14u55 8 Kluisbergen De Mountainbike van Vlaanderen strijkt vrijdag, zaterdag en zondag neer aan het Hotond Sporthotel in Kluisbergen. Competitierenners en de beter getrainde recreanten rijden er een driedaagse wedstrijd, maar ook bedrijven, kinderen en minder getrainde recreanten komen aan hun trekken.

Na twee edities aan de Donkvijver in Oudenaarde verhuist de Mountainbike van Vlaanderen naar het Hotond Sporthotel op de grens tussen Kluisbergen en Ronse. Daar kunnen de organisatoren de renners een stevig parcours voorleggen, met in plaats van een vlakke en hectische begin- en eindfase rond het centrum van Oudenaarde een mooie en veilige start- en slotklim op de flanken van de Hotondberg.

“De driedaagse wedstrijd voor competitierenners en de beter getrainde recreant is opnieuw de kapstok waaraan we de rest van het weekend ophangen”, zeggen organisatoren Simon Lamon en Peter Deconinck. “De beruchte kasseihellingen zoals de Koppenberg, Paterberg en Taaienberg, de natuurpracht van het Kluisbos en het Muziekbos en de glooiingen van de Vlaamse Ardennen staan allemaal op het menu. De solodeelnemers zullen tijdens de driedaagse meer dan tweehonderd kilometer en bijna vijfduizend hoogtemeters afwerken.”

Niet alleen ervaren mountainbikers zijn welkom op de Mountainbike van Vlaanderen, want het doel van de organisatoren is om zo veel mogelijk mensen op een mountainbike te krijgen. Leeftijd, geslacht of ervaring speelt geen rol. Dat weerspiegelt zich in de startlijst van de wedstrijd, waar ook een pak bekende namen tussen staan. “Onder meer wegrenner Dries Devenyns, veldrijdster Jolien Verscheuren en de internationale mountainbikemarathontopper Hans Becking staan aan de start, naast tweevoudig kampioen beachrace Jasper Ockeloen en voormalige toppers Erik Dekker, Niko Eeckhout, Klaas Vantornout, Kevin Hoovels en oud-motorcrosser Ken De Dyker.”

E-mountainbike

Naast de driedaagse competitie is er ook een uitgebreid randprogramma aan de Hotond. De Ekopak Business Trophy is een wedstrijd voor sportieve bedrijven op vrijdag met een teambuilding activiteit en een netwerkmoment. Op zaterdag kunnen recreanten deelnemen aan de traditionele veldtoertocht of de gratis expo met testfietsen bezoeken. Nieuw op het programma is de e-bikewedstrijd zaterdagavond waarbij de deelnemers elkaar bekampen op een elektrische mountainbike op een parcours in de Hotond arena. Zondag staat dan weer in het teken van de kinderen, met verschillende wedstrijden voor competitierennertjes en beginners. Deelnemers kunnen zich nog voor enkele onderdelen ter plaatse inschrijven.

Alle praktische info vind je op www.mountainbikevanvlaanderen.be.