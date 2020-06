Deurklinken aanraken is niet meer nodig dankzij de Safe2Handle van Bekina Indurub en Materialise Lieke D'hondt

08 juni 2020

14u27 1 Kluisbergen Bekina Indurub in Kluisbergen heeft samen met de Leuvense 3D-prinspecialist Materialise de Safe2Handle deuropener ontwikkeld. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in spuitgieten maakt het op die manier mogelijk om deuren te openen zonder de deurklink vast te nemen. Dankzij het hulpstuk is het namelijk makkelijker om de deur met de onderarm of elleboog open te doen.

In coronatijden staan we steeds meer stil bij hoe we de verspreiding van virussen en bacteriën kunnen tegengaan. Ook Bekina Indurub denkt na over mogelijke oplossingen. Het bedrijf heeft alvast een manier klaar om deuren te openen zonder de klink aan te raken. “We willen bijdragen tot het indijken van de verspreiding van het COVID-19-virus en onze verantwoordelijkheid als Belgisch productiebedrijf opnemen”, zegt managing director Rik Langerock. “Met de ontwikkeling van dit product willen we het risico op besmetting verminderen en besmettingsvrije klinken voorzien in gebouwen en op openbare plaatsen.” De Safe2Handle is een deuropener gemaakt uit de recycleerbare kunststof polypropyleen. Het hulpstuk wordt aangebracht op de bestaande deurklink, zonder die te beschadigen. De anti-slip strips zorgen ervoor dat het toestelletje netjes op zijn plaats blijft.

Samenwerking

Bekina Indurub werkt voor de ontwikkeling van de Safe2Handle samen met Materialise, dat gespecialiseerd is in 3D-printen. “Het was ons al snel duidelijk dat printen alleen niet volstaat om aan de grote vraag van onder meer bedrijven, overheidsinstellingen, scholen en rusthuizen te voldoen. Spuitgieten is de oplossing”, verduidelijkt area sales manager Vanessa Verbeken. De deuropener is momenteel te koop bij Lecot. Meer info: www.safe2handle.com.