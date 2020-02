Dertiger zwaargewond bij vreemd motorongeval in Kluisbergen Ronny De Coster

06 februari 2020

22u55 18 Kluisbergen Politie en brandweer hebben de Berchemstraat in Kluisbergen afgesloten naar een wat vreemd verkeersongeval, waarbij een man op een motorfiets zwaargewond is geraakt.

Een dertiger wou een motorfiets vanuit de garage van zijn overbuur verplaatsen naar die van hemzelf en moest daarvoor een blokje omrijden. Maar hij vertrok kennelijk wat de onstuimig en verloor de controle over het stuur van de machine. De man is daarbij zwaar te val gekomen. Het slachtoffer is zwaargewond afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Zijn toestand leek aanvankelijk kritiek, maar is gestabiliseerd.