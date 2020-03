De koers wordt gemist: dan maar sfeer opsnuiven in lege straat Lieke D'hondt

28 maart 2020

11u11 0 Kluisbergen Bij slagerij Van De Walle in Kluisbergen wordt de koers gemist. Normaal zou de E3 BinckBank Classic er passeren, maar uiteraard kwamen de renners er dit jaar niet voorbij. Het personeel van de slagerij ging voor de grap en voor alle zekerheid toch maar eens kijken, netjes op veilige afstand van elkaar.

“We stonden op het juiste uur buiten, maar helaas kwamen er geen renners voorbij”, klinkt het in de slagerij. “Wij, en veel andere Kluisbergense ondernemers vinden het jammer dat de voorjaarsklassiekers niet kunnen doorgaan. Dat is voor enkelen onder ons een streep door de rekening.” Gelukkig kan er ook nog gelachen worden in deze moeilijke periode, zo bewijst deze toffe foto.