Coronavirus hindert ook werken aan Kapellestraat en fietssnelweg

20 maart 2020

Kluisbergen De werken in de Kapellestraat in Kluisbergen en de fietssnelweg F45 zijn tijdelijk stilgelegd. Dat komt door de strengere maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

De heraanleg van de Kapellestraat in Ruien is pas begin maart gestart, maar loopt door het coronavirus al meteen vertraging op. Hetzelfde geldt voor de opfrisbeurt van de fietssnelweg op de spoorwegbedding die Kluisbergen doorkruist. Daar zouden de slechtste stukken normaal gezien hersteld worden en zouden de kruispunten heraangelegd worden zodat de fietser er overal, behalve in de Stationsstraat, voorrang heeft op het andere verkeer. De werken zullen later hervat worden.