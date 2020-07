Brecht en Mitch fietsen Kluisberg 143 keer omhoog: “Laatste dertig herhalingen puur op karakter” Lieke D'hondt

06 juli 2020

14u29 1 Kluisbergen Fietsvrienden de ‘Grey Stripes’ zitten niet om een uitdaging verlegen. Een week geleden vervolledigden vier vrienden de Everesting Challenge op de Fiertelmeers en de Hotond in Ronse en Kluisbergen, dit keer reden Mitch De Jode en Brecht Simoens 143 keer de Kluisberg op via Orroir.

De Everesting Challenge, waarin sportievelingen met de fiets of al lopend evenveel hoogtemeters als de Mount Everest verzamelen, is enorm populair. Mitch De Jode uit Heestert en Brecht Simoens uit Zulte besloten om op de Kluisberg maar liefst 9.077 hoogtemeters te fietsen. Ze moesten daarvoor 143 keer naar boven en ze legden 276,5 kilometer af.

Applaus en bananen

“We hebben bewust gekozen voor de achterzijde van de Kluisberg omdat we op die manier de ‘First Ascent-badge’ konden verdienen in de hall of fame van de Everesting”, legt Mitch uit. De Kluisberg 143 keer beklimmen is niet evident, maar de twee vrienden kregen veel steun van vrienden en buurtbewoners. “Dat zal mij bijblijven”, vertelt Mitch. “We kregen applaus en er waren zelfs mensen die ons al lopend bananen kwamen geven zoals bij de profrenners. Het was echt een fantastische ervaring.”

20 uren

Mitch en Brecht begonnen aan hun uitdaging om 5.30 uur en finishten om 1.30 uur ’s nachts. “Vooral de laatste dertig herhalingen in de regen waren voor mij het lastigst. Het was toen al donker en ik heb puur op karakter verder moeten rijden. Brecht kreeg geen inzinkingen: hij was heel sterk.”