Brandweer urenlang in de weer om smeulende houtsnippers uit silo te halen in Kluisbergen Ronny De Coster

14 januari 2020

15u56 0 Kluisbergen Teams van de brandweerzone Vlaamse Ardennen moeste te hulp snellen naar een schrijnwerkerij aan de Parklaan in Kluisbergen. Een silo achteraan de site had vuur gevat.

De brand was snel geblust, maar de brandweer had uren werk om de hele lading houtsnippers uit de silo te verwijderen. In de tank slaat het bedrijf houtsnippers op die worden gebruikt als brandstof voor de verwarmingsinstallatie. In die houtvoorraad was rond halftien in de voormiddag brand ontstaan. Het ging niet om uitslaande vlammen, maar om smeulend vuur in de tank. De oorzaak zou te zoeken zijn in een technische storing. Dezelfde silo vatte ook in november vorig jaar al eens vuur.