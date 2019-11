Brandweer urenlang in de weer met brandende silo in Kluisbergen Ronny De Coster

06 november 2019

20u35 0 Kluisbergen Manschappen van de brandweerposten Kluisbergen en Oudenaarde zijn vandaag urenlang in de weer geweest om een brand in een silo van een schrijnwerkerij in Kluisbergen te blussen.

“In de silo slaat het bedrijf houtsnippers op die worden gebruikt als brandstof voor de verwarmingsinstallatie. In die houtvoorraad is in de voormiddag brand ontstaan. Het ging niet om uitslaande vlammen, maar om smeulend vuur in de tank”, vertelt Steven Bloeyaert, hoofd van de brandweerpost Kluisbergen.

Zijn manschappen kregen versterking van de collega’s in Oudenaarde, omdat de tank helemaal moest worden leeggemaakt. “Bij een brand in zo’n silo moet de hele voorraad eruit, omdat de houtsnippers anders blijven smeulen. Dat is een gigantisch werk, want we moeten dat doen met behulp van schoppen”, aldus Bloeyaert.

De brand in de silo vormde geen gevaar voor omliggende gebouwen, omdat de installaties apart staat.