Bestuurder rijdt 120 waar hij 70 mag: “Niemand in gevaar gebracht” LDO

11 september 2020

14u16 0 Kluisbergen Een zeventiger uit Wortegem-Petegem heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding in Kluisbergen. De man reed 120 kilometer per uur waar hij 70 mocht.

De bestuurder legde uit aan de politierechter dat zijn broer in nood was en hij halsoverkop wou gaan helpen. Dat hij daarvoor te snel moest rijden, vond hij niet zo erg. Volgens hem heeft hij ook geen andere weggebruikers in gevaar gebracht. De politierechter benadrukte dat de man ook in dergelijke situaties geen 120 kilometer per uur mag rijden in een zone 70. Ze legt de zeventiger een boete van 480 euro en een rijverbod van 15 dagen op.