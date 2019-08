Bestuurder overleden na verkeersongeval in Kluisbergen Ronny De Coster en Lieke D'hondt

05 augustus 2019

23u24

Een bestuurder is maandagavond verongelukt bij een verkeersongeval in de Buissestraat in Ruien (Kluisbergen). De personenwagen met daarin een bestuurder en een minderjarige jongen miste door een nog ongekende oorzaak het rondpunt. De wagen ging rechtdoor en kwam tot stilstand tegen een gevel. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.