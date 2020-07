Bestuurder geflitst met 111 kilometer per uur waar hij 70 mag LDO

08 juli 2020

13u45 0 Kluisbergen Een bestuurder is in Kluisbergen geflitst toen hij 111 kilometer per uur reed op de Ronse Baan, waar hij 70 mocht.

De overtreding is vastgesteld ter hoogte van Kwaremont, tussen Kluisbergen en Ronse. De advocaat van de man legde in de politierechtbank uit dat zijn cliënt de weg verwarrend vond. “Op de brede stukken mag je maar 70 kilometer per uur rijden en waar het smaller is 90. Dat is verwarrend.”

Hoe dan ook zou de man nog steeds te snel gereden hebben als de limiet op 90 had gelegen. De politierechter legt de bestuurder een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 400 euro op.