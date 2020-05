Berchem Bruist slaat jaartje over Lieke D'hondt

10u21 0 Kluisbergen Er zal dit jaar geen kermis doorgaan in Berchem (Kluisbergen) in het eerste weekend van juli. De organisatoren van Berchem Bruist laten weten dat ze het evenement door de coronacrisis uitstellen naar 2021.

“We vinden het niet verantwoord om in deze economisch moeilijke tijd sponsorgeld te vragen aan onze sponsors en partners”, legt Jonas Crement uit. “We staan ook in nauw contact met de gemeente Kluisbergen met het oog op de gezondheid van de medewerkers en de feestvierders. Zo zijn we tot de beslissing gekomen om deze editie niet te laten plaatsvinden.”

De organisatoren hopen om in 2021 extra hard te kunnen feesten van 2 tot en met 4 juli. “We hebben al heel wat positieve reacties gekregen van de groepen en partners die dit jaar van de partij zouden geweest zijn. Zij zullen volgend jaar opnieuw op onze affiche staan.”