Berchem Bruist schenkt 2.500 euro aan kleine Arya Lieke D'hondt

02 februari 2020

12u29 0 Kluisbergen Het volledige team van Berchem Bruist heeft in Kluisbergen een cheque van 2.500 euro overhandigd aan Nico D’haeze en Sharon Laevens en hun dochtertje Arya. Het meisje lijdt aan mucoviscidose, dus de gift is welkom om de financiële druk op het gezin even te minderen.

Het is ondertussen traditie: de organisatoren van het kermisweekend Berchem Bruist schenken elk jaar een cheque aan een lokaal goed doel. Dit jaar viel de keuze op een gezin uit Kluisbergen dat een duwtje in de rug verdient. “We zijn heel blij met de gift”, vertellen Nico en Sharon. “Het verlicht de financiële druk even en we kunnen nu een mobiel aerosolapparaat kopen. Dankzij dat apparaat zullen we minder huisgebonden zijn en kunnen we vaker een uitstap maken, want Arya moet drie keer per dag aerosol krijgen.”