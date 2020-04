Berchem Bruist komt belofte na: zorgverleners die wonen of werken in Kluisbergen krijgen bloemen en bier Lieke D'hondt

06 april 2020

16u40 0 Kluisbergen Berchem Bruist heeft vandaag maar liefst vierhonderd zorgverleners in de bloemetjes gezet voor hun harde werk. De vereniging komt zo haar belofte na, want de bestuursleden hadden op Facebook een oproep gelanceerd om zo veel mogelijk zorgverleners in Kluisbergen te nomineren voor een bloemetje.

“We hebben een Facebookpost gelanceerd die tien dagen online heeft gestaan. Daarin deden we de oproep om vrienden, buren, familie of kennissen te taggen die wonen of werken in Kluisbergen en actief zijn in de zorgsector”, legt Jonas Crement uit. “Ons initiatief kreeg veel bijval: in een mum van tijd werden honderden zorgverleners genomineerd.”

Het bestuur van Berchem Bruist klokte uiteindelijk af op vierhonderd zorgverleners en ging maandag op pad voor hun ‘Ronde van Kluisbergen’. Samen met twee lokale bloemisten en één bierhandelaar bezorgden ze, rekening houdend met de coronamaatregelen, aan iedereen een leuke attentie. “Het bestuur heeft hiervoor 4.000 euro uitgetrokken. Het geld komt uit ons hulpfonds dat dankzij de steun van onze sponsors en de voorbije edities is gevuld. We willen de zorgverleners hiermee een hart onder de riem steken en hen bedanken voor de inzet die ze dag in dag uit leveren.”