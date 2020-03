Berchem Bruist is ‘Verdienstelijke Vereniging’ voor CD&V+ Lieke D'hondt

03 maart 2020

10u08 0 Kluisbergen Berchem Bruist krijgt van CD&V+ Kluisbergen de award voor Verdienstelijke Vereniging. De partij reikt de prijs elk jaar uit om zo een vereniging in de bloemetjes te zetten.

“Dit jaar willen we onze waardering tonen aan het bestuur en de medewerkers van Berchem Bruist”, zegt Emile Desimpel. “Ze zorgen in juli voor een aantrekkelijk weekend met de nodige feestjes, een côte-à-l’os-festijn en een go-cartrace. Ze schenken bovendien hun opbrengst aan een goed doel. Een vrijwillige inzet waarvoor wij hen erg dankbaar zijn omdat we zo werken aan een warm Kluisbergen.”

Het bestuur en de medewerkers van Berchem Bruist organiseren in juli voor de vierde keer hun kermisweekend. In tussentijd nodigt CD&V+ hen op 15 maart uit voor hun Kalkoenfestijn, waar ze de award zullen ontvangen.