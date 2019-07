Berchem Bruist is opnieuw schot in de roos Lieke D'hondt

08 juli 2019

De organisatoren van Berchem Bruist in Kluisbergen blikken terug op een geslaagd kermisweekend. Het drie dagen lang viel er heel wat te beleven op het Berchemplein. De opbrengst van de kermis gaat naar een goed doel.

Vrijdag zat de sfeer op Berchem Bruist er meteen goed in met optredens van de Kwaremont Brodders en Sam Gooris. “Een 500-tal dorpsgenoten genoot tot in de vroege uurtjes van Berchemse burgers, frisse pintjes en danste de vloer net niet kapot”, zegt een tevreden Jonas Crement.

Zaterdag was de gocartwedstrijd met 185 racers het hoogtepunt van de dag. De mannen van MVC Zulzeke toonden zich de beste piloten langs een parcours met hindernissen. Bij de vrouwen zette team Schnell de snelste chrono neer.

Berchem Bruist denkt ook aan de allerkleinsten: een bezoek van Maya de Bij in het kinderdorp kon niet ontbreken. Het Studio 100-figuurtje maakte op tijd plaats voor de tweede feestnacht in de tent. Met kleine oogjes, maar met evenveel plezier kwamen zondag 750 eters naar het eetfestijn van Berchem Bruist. Later op de avond konden zij zich nog uitleven met SOS ABBA.

“Berchem heeft het afgelopen weekend ten volle gebruist. De zoektocht naar een goed doel kan nu beginnen en we kijken al uit naar volgend jaar, naar de vierde editie van Berchem Bruist”, vertelt Jonas.