Berchem Bruist bedankt zorgverleners met bloemen Lieke D'hondt

27 maart 2020

10u54 6 Kluisbergen Berchem Bruist toont zijn appreciatie voor de zorgverleners die in Kluisbergen aan de slag zijn of in de gemeente wonen. De organisatoren van de jaarlijkse kermis in Berchem willen de zorgverleners letterlijk in de bloemetjes zetten.

Berchem Bruist heeft op haar Facebookpagina een oproep gelanceerd om alle zorgverleners die werken of wonen in Kluisbergen te taggen. “Alle namen die we tot 5 april binnenkrijgen, zetten we in een lijst”, vertelt Jonas Crement. “Daarna zullen we de grote groepen, zoals het rusthuis in Kwaremont, de Bolster in Berchem, de huisartsenpraktijken en de kinderdagverblijven, groeperen om daar dan voor alle zorgverleners bloemen te laten leveren. De mensen die in Kluisbergen wonen maar in een andere gemeente werken, zullen via een bloemist bloemetjes aan huis krijgen in de week na 5 april.”

Wie ook nog mensen wil nomineren voor een bloemetje, kan dat doen op de Facebookpagina van Berchem Bruist.