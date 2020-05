Bedrijven uit Kluisbergen en Kortrijk werken samen om kantoren ‘coronaproof’ te maken Lieke D'hondt

11 mei 2020

12u46 0 Kluisbergen Standenbouwer en interieurinrichter Franken uit Kluisbergen slaat de handen in elkaar met de Kortrijkse start-up JuuNoo. De twee ondernemingen gaan samenwerken om kantoren aan te passen zodat bedrijven hun medewerkers opnieuw veilig kunnen ontvangen op de werkvloer.

“Kantoren zullen er in de toekomst anders uitzien”, zegt zaakvoerder van Franken Elisabeth Buyck. “Door onze krachten te bundelen kunnen we snel inspelen op die veranderende markttendens, zowel voor de herinrichting van bestaande kantoren als voor nieuwe werkplekken.” Franken en JuuNoo gaan aan de slag met herbruikbare wanden om kantoren snel en flexibel in te delen. “Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen en zijn een stimulans voor innovatie”, licht Buyck de samenwerking toe. “Als gevolg van de coronacrisis vinden geen beurzen of evenementen plaats en is er duidelijk minder vraag naar standontwerpen. Tegelijk krijgen we veel meer vragen rond kantoorinrichting. Bedrijven zijn nu op zoek naar oplossingen om hun werknemers veilig terug aan de slag te laten gaan.”

In de Kortrijkse start-up JuuNoo heeft Franken een geschikte partner gevonden. “Zij bieden verantwoorde en duurzame oplossingen aan, niet alleen om de maatregelen te implementeren in het kader van de coronacrisis, maar ook om de ecologische impact van de bouwsector te verkleinen. In die aanpak en langetermijnvisie kunnen wij ons volledig vinden”, verduidelijkt Buyck.

Compacte en inspirerende kantoren

Dankzij de wanden van JuuNoo kunnen grote kantoren makkelijk opgedeeld worden in kleinere zones. “De jarenlange trend naar landschapsburelen staat onder druk. Uit studies blijkt dat ze de productiviteit niet stimuleren. Kantoorruimtes waar 4 tot 8 mensen samenwerken zijn dan een veel beter, en in coronatijden ook een gezonder alternatief”, vertelt oprichter van JuuNoo Chris Van de Voorde. “Met ons concept bouwen wij de kantoren van de toekomst en met Franken vormen we de ideale match. Als standenbouwer hebben zij de knowhow en expertise in huis om de wanden een stijlvolle look met hoogwaardige afwerking te geven. In een handomdraai toveren we elk kantoor om tot een inspirerende en veilige nieuwe werkplek. En dat zonder bouwafval en stof.”